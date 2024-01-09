الموسيقار هاني شنودة والشاعر الفلسطيني أبو توهة في «سولد أوت كامل العدد»

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج «سولد أوت كامل العدد» يوم الخميس المقبل، على قناة CBC.

تفاصيل برنامج «سولد أوت كامل العدد»

يستضيف محمود سعد خلال الحلقة، الشاعر الفلسطيني أبو توهة الذي يعبر عن أوجاع القضية الفلسطينية التي يعيشها يوم تلو الآخر أثناء الحرب في غزة.

بعدها يحاور محمود سعد بطلة من نوع آخر وهي إيمان، التي هزمت مرض السرطان وأسست مشروع غير مسبوق اسمه «سفر الروح».

هاني شنودة ضيف البرنامج

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يحل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على «سولد أوت كامل العدد»، إذ يحكي ذكرياته مع عمالقة الفن من نجاة الصغيرة إلى أحمد عدوية.

كما يتذكر «شنودة» مع جمهوره أجمل موسيقى الأفلام وأشهر أغاني فرقة المصريين، في حوار إنساني من القلب يتحدث عن مشوار صعوده بكل مواقفه الإنسانية والطريفة أيضًا.

موعد عرض «سولد أوت كامل العدد»

برنامج «سولد أوت كامل العدد» يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساء.