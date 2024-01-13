الدكتور هاني الناظر يوجه رسالة مهمة للمواطنين عبر «فيسبوك».. ماذا قال؟

ما زال الدكتور هاني الناظر حاضرا بين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رغم إصابته بالسرطان في أوائل شهر أكتوبر الماضي، إذ يمكث في أحد مستشفيات الشيخ زايد لتلقي العلاج الكيماوي، لكنه يحرص من وقت لآخر على توجيه رسالة لمتابعيه.

رسالة جديدة للدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر رغم معاناته من السرطان إلا أنه حرص على توجيه رسالة للمواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة، ومعاناة البعض من المشاكل الجلدية في الشتاء، مؤكدا أنه يقدم العلاج اللازم قدر استطاعته وحال سماح ظروفه الصحية.

رسالة جديدة وجهها الدكتور هاني الناظر لمتابعيه على فيسبوك قائلا: «حضرتك عندك مرض أو مشكلة جلدية ومحتاج حل وعلاج، ولكن الجو برد وهواء والدنيا ممكن تمطر وخائف تنزل تروح عيادة جلدية، غير إنك قلقان من زحمة المرضى خاصة إنه في دور برد منتشر هذه الايام، هكتبلك علاج».

رسالة الدكتور هاني الناظر

واستكمل استشاري الأمراض الجلدية: «طبعا ده غير ارتفاع الأسعار والظروف المادية الصعبة والمثل بيقول العين بصيرة واليد قصيرة، طيب ماهو الحل؟»، كانت هذه الكلمات جزءا من رسالة هاني الناظر مستكملا: «أقول لحضرتك الحل شيء سهل جدا اكتب المشكلة في تعليق وبإذن الله إن كانت لا تحتاج فحص أنا على طول هاكتب لك العلاج، وبعيد عن الأدوية الغالية طبعا، وربنا يقدرني وأجاوب على أكبر قدر من الأسئلة، وبكدة تحافظ على نفسك وعلى فلوسك.. اتفضلوا تحت أمركم».

وتفاعل عشرات المواطنين مع رسالة الدكتور هاني الناظر، ما بين الدعوات له بالشفاء وما بين طلب العلاج لحالاتهم المرضية، وتجاوب معهم ورد على مختلف الأسئلة.