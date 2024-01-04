ظهور جديد للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال لمتابعيه؟

يتفاعل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من وقت لآخر مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به في أوائل أكتوبر الماضي، لتحصد منشوراته آلاف التعليقات.

رسالة الدكتور هاني الناظر

وجَّه الدكتور هاني الناظر، رسالة إلى متابعيه، مشيرا إلى أنه اضطر للغياب عن التواصل معهم بسبب جلسات العلاج: «للأسف أضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم بسبب جلسات العلاج، أما هذه الليلة فأنا في فترة تسمح لي بالتواجد معكم واستقبال أسئلتكم الطبية في الأمراض الجلدية والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله».

التفاعل مع الدكتور هاني الناظر

تفاعل الكثير من المتابعين مع الرسالة التي كتبها الدكتور هاني الناظر رغم شدة مرضه، وطلبت سيدة من الناظر علاجا قائلة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مليون سلامة عليك يا دكتور ربنا يشفيك ويعافيك، دكتور لو سمحت شعري بيتساقط بصورة فظيعة جدا، ممكن حاجة لوقف التساقط»، وقال آخر «ألف حمد الله على السلامة، عندي ألم داخلي في الجزء العلوي من الظهر والذراع والرقبة والعلاج مش جايب نتيجة، شكرا».

وطلب الكثير من المتابعين الدعاء للدكتور هاني الناظر ومتمنين له الشفاء العاجل: «الله يشفيك ويعافيك يا رب يا دكتور هاني، إحنا باستمرار بنطلب من ربنا الشفاء العاجل لحضرتك»، وأيضا «رصيد حضرتك وافر من المعلومات دائما حاضر معنا بسيرة حضرتك الطيبة وعلم حضرتك في كل وقت.. ربنا يتم شفاءك على خير» وكذلك «وحشتنا يا دكتور يا رب دايما منور الدنيا بوجودك».