انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ثبات سعري كبير شهده جرام الذهب اليوم السبت، بمختلف محلات الصاغة قبيل نهاية التعاملات المسائية، إذ شهد الذهب انخفاضًا في بعض الأعيرة بشكل نسبي، خاصة عيار 21، والذي انخفض بقيمة 5 جنيهات، وهي ذات القيمة التي انخفض بها عيار 24.

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، بحسب ما أعلنه شعبة الذهب في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3726 جنيها قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3260 جنيها قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل اليوم 2794 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26080 جنيهًا، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.