رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خد بالك من وجودها.. ثقب يمنع انفجار المشغولات الذهبية

كتب:

مارينا رؤوف
07:43 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الذهب

الذهب

تعتبر المشغولات الذهبية من المنتجات التي يوجد عليها طلب دائم، خاصة أنها أصبحت وفق العرف المحلي أحد أبرز مظاهر حفلات الخطوبة والزواج.

ومع اتجاه المواطنين لشراء المشغولات الذهبية يلاحظ الكثير منهم وجود «ثقب» في الذهب، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن هذا عيب في صناعة الذهب أو أنه مستعمل.

ثقب في المشغولات الذهبية تحميها من الانفجار

وأوضحت مؤسسة جولد بيليون البحثية العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنه كثيرا ما نجد هذا الثقب في الذهب، حيث أنه أثناء صناعة وسبك المشغولات لابد من عمل ثقب صغير في المشغولات الذهبية.

وأشارت إلى أن وجود الثقب له أهمية كبيرة في المشغولات، وهناك سببان للقيام به، الأول: هو أنه يساعد على تصريف الحرارة وعدم احتباسها داخل المشغول، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارها فجأة بسبب سخونة الجو والتي تسبب تمدد المعدن.

الدمغة أحد الأسباب

أما السبب الثاني: فعند مرحلة الدمغ في مصلحة الدمغة والموازين يتم الضغط على المشغولة حتى يتم دمغها، وهذا لأن عملية الدمغ تتم بالضغط على المعدن، لذلك لابد من وجود فتحة لتنفيس الهواء منها وهو ما يساهم في جعل علامة الدمغة واضحة.

ولفتت إلى أنه عادة ما يكون الثقب موجودا في المشغولات المنفوخة مثل الغوايش والأساور البامب والدبل وغيرها من المشغولات المفرغة من الداخل.

اقرأ المزيد:

بعد هبوط سعر الذهب في مصر.. خبير يكشف السر

عاجل.. انخفاض 400 جنيه في أسعار الذهب بعد 3 أسابيع من الإعفاء الجمركي

65 جنيه تراجعا في جرام الذهب خلال 24 ساعة.. انتهز فرصة الشراء

عاجل.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 30-11-2023

أبرز 5 أحداث اقتصادية بالأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.