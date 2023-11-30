خد بالك من وجودها.. ثقب يمنع انفجار المشغولات الذهبية

تعتبر المشغولات الذهبية من المنتجات التي يوجد عليها طلب دائم، خاصة أنها أصبحت وفق العرف المحلي أحد أبرز مظاهر حفلات الخطوبة والزواج.

ومع اتجاه المواطنين لشراء المشغولات الذهبية يلاحظ الكثير منهم وجود «ثقب» في الذهب، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن هذا عيب في صناعة الذهب أو أنه مستعمل.

ثقب في المشغولات الذهبية تحميها من الانفجار

وأوضحت مؤسسة جولد بيليون البحثية العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنه كثيرا ما نجد هذا الثقب في الذهب، حيث أنه أثناء صناعة وسبك المشغولات لابد من عمل ثقب صغير في المشغولات الذهبية.

وأشارت إلى أن وجود الثقب له أهمية كبيرة في المشغولات، وهناك سببان للقيام به، الأول: هو أنه يساعد على تصريف الحرارة وعدم احتباسها داخل المشغول، وهو ما قد يؤدي إلى انفجارها فجأة بسبب سخونة الجو والتي تسبب تمدد المعدن.

الدمغة أحد الأسباب

أما السبب الثاني: فعند مرحلة الدمغ في مصلحة الدمغة والموازين يتم الضغط على المشغولة حتى يتم دمغها، وهذا لأن عملية الدمغ تتم بالضغط على المعدن، لذلك لابد من وجود فتحة لتنفيس الهواء منها وهو ما يساهم في جعل علامة الدمغة واضحة.

ولفتت إلى أنه عادة ما يكون الثقب موجودا في المشغولات المنفوخة مثل الغوايش والأساور البامب والدبل وغيرها من المشغولات المفرغة من الداخل.