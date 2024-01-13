زلزال بشدة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب الجزائر

أكدت تقارير إعلامية في الجزائر، قبل قليل، أن زلزالاً بشدة 4.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية «جليزان»، مساء اليوم السبت، وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سجل مساء اليوم هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة في ولاية جليزان، دون الكشف بعد عما إذا كانت هناك إصابات أو أية خسائر.

وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل حول زلزال الجزائر.