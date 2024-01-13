رئيس حزب المصريين: طعن إسرائيل أمام «العدل الدولية» استمرار لسلسلة الأكاذيب

استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين الطعن الذي تقدم به دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووصفه بأنه سلسلة من الأكاذيب والشائعات الموجهة ضد مصر في المقام الأول، وقال إن المحاكمة تتناول تهم الإبادة الجماعية التي قام بها الاحتلال من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعقاب الجماعي لأكثر من 3 ملايين فلسطيني عبر تجويعهم وحرمانهم من سبل عيشهم.

الرأي العام الداخلي المتوتر في إسرائيل

وأوضح أبو العطا في تصريح لـ«الوطن»، أن الوضع الداخلي والرأي العام الداخلي المتوتر في إسرائيل سببان رئيسيان وراء تعثر فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية والكذب للهروب من الحقيقة أمام العالم أجمع وانتهاك القانون الدولي، لافتا إلى أن غياب القانون الإنساني يفسر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب المرتكبة، وعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بمثابة ترخيص لقتل المدنيين في قطاع غزة.

دفاع الاحتلال لم يتلفظ أمام محكمة العدل الدولية بكلمة واحدة صحيحة

وأكد رئيس حزب المصريين أن دفاع الاحتلال لم يتلفظ أمام محكمة العدل الدولية بكلمة واحدة صحيحة وكانت كل حججهم مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والذعر والفوضى، والشعب المصري كان يتفهم ويدرك جيدا ما حدث، وأنه مؤامرة مخططة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال دعم الشعب المصري للقضية، وبدا أن هذه الوحدة تزامنت مع الأحداث في غزة، والأزمة الفلسطينية، والانتخابات الرئاسية عام 2024.