حزب المصريين: القمة الثلاثية رسالة إلى العالم برفض مخطط تهجير أهالي غزة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأتي في توقيت بالغ الأهمية وشديد الحساسية، لما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان غاشم مستمر ومجازر إسرائيلية يوميا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف القمة بشكل مباشر مناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، فضلا عن توحيد الرؤى التي تحيي المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية.

وضع تصور لإنهاء الصراع في غزة

وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم، أن انعقاد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية هدفه الأسمى وضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لبحث الأمر، لا سيما بعد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين والأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأوضح أن أبرز ما يميز توقيت القمة أنها تتزامن مع بدء جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة منذ اندلاع الأزمة والتي تتضمن مباحثات مع الأردن وزيارات لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن هذه القمة الثلاثية تأتي ضمن سلسلة طويلة وتنسيق مستمر بين الدول الثلاث لتحقيق التسوية السياسية الشاملة والعادلة، والوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد الموقف المصري الأردني الحازم والقوي والذي لم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، والذي ظهر بقوة في كل المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته.

القمة تستهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وأكد أن جهود الرئيس السيسي الدبلوماسية والمحورية لا تتوقف من أجل ضمان وصول المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة والتي تخفف من معاناة أهالي القطاع، علاوة على الجهود المبذولة نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، ويضع أولوية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبًا في التواجد الفاعل في كافة التحركات الدولية الهادفة لإنهاء حالة الصراع الحالي وإرساء السلام بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس قوية من جديد.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية حريصة على المستويين الرسمي والشعبي على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الشقيق من أجل حماية المدنيين وتغليب مسار التهدئة.

ولفت إلى أن القمة الثلاثية توجه رسالة للعالم أجمع مفادها أن التنسيق المصري الأردني لا ينقطع سواء على المستوى القيادي أو الحكومي أو الشعبي بشأن مناصرة القضية الفلسطينية وحقوق أبنائها.