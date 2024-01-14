تحذيرات من ظواهر جوية وأمطار متوقعة تؤثر على 8 محافظات حتى الخميس

حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، من ظواهر جوية ورياح وأمطار غزيرة متوقعة تؤثر 8 محافظات ساحلية، تقع تحت تأثير منخفض جوي شديد البرودة، حتى يوم الخميس المقبل.

8 محافظات ساحلية تضربها الأمطار والرياح

وأوضح «علام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظات التي تتعرض لتقلبات الطقس والأمطار الغزيرة، هي: «مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، وإجزاء من حدود محافظة الدقهلية الساحلية»، التي سوف تتعرض لسقوط أمطار، وبرق ورعد، ورياح عاتية، وانتشار كتل هوائية باردة، علاوة علي ارتفاع أمواج البحر المتوسط، والصقيع.

تحذيرات من تقلبات الطقس

وأشار إلى أن ذروة تلك التغيرات المناخية التي تهطل بها الأمطار الغزيرة سوف تكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من الأسبوع الجاري، من عام 2024، إذ يستوجب عدم الخروج بالنسبة لكبار السن إلي للضرورة القصوى، خلال هذه الأيام، حفاظًا على أرواحهم جراء تقلبات الطقس.