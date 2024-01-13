أمطار رعدية غزيرة تضرب سواحل ومدن كفر الشيخ الآن.. طقس أوروبي شديد البرودة

تشهد مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ الآن، حالة من سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة، وذلك على أرجاء المحافظة، كما يسود طقس أوروبي شديد البرودة ليلاً، وباتت الشوارع العامة بمدن المحافظة خالية من المارة، وذلك جراء هطول الأمطار الغزيرة، مساء اليوم السبت، والتي تتزايد حدتها مع الدخول في ساعات الليل، بحسب «الأرصاد».

أمطار شديدة الآن على سواحل مدن كفر الشيخ

بينما تشهد سواحل المحافظة، والواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، في محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة للغاية، علاوة على ارتفاع ملحوظ لحركة الأمواج بمياه البحر المتوسط لتصل لنحو ثلاثة أمتار ونصف، بينما تشهد المدن الساحلية في الإقليم، أمطار ورياح عاصفة الآن، وهو الأمر الذي يتطلب من سكانها بضرورة توخي الحظر.

أمطار ورعد وبرق في كفر الشيخ

كما تشهد عدد مراكز ومدن، قريبة من السواحل الشمالية، في محافظة كفر الشيخ، لمدن البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، والرياض، غزارة الأمطار، كما تنشط سرعة الرياح بشكل كبير بها.