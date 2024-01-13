تحذير من أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج وانخفاض الحرارة في الإسكندرية غدا

حذّرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من استمرار حالة التقلبات الجوية، تزامنًا مع ذروة نوة الفيضة الكبرى، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وبرودة شديدة، وارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية غدا

وعن طقس الإسكندرية غدا، أوضح تقرير غرفة العمليات، أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا الأحد، على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة الشدة، على فترات متقطعة، بسبب ذروة نوة الفيضة الكبرى الحالية.

وأوضح التقرير أن من المتوقع غدا الأحد، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

كما يصاحب أمطار الإسكندرية غدا، حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها الى 35-35 كم/س مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل إلى 2.5 متر.

ويزداد الشعور بالبرودة كلما اتجه المواطنين إلى الكورنيش، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية ليلا.

وناشدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشددة على ضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.