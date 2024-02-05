أسعار الغسالات العادية في الأسواق.. موفرة وأفضل من الأوتوماتيك

يلجا الكثيرون من السيدات إلى استخدام الغسالات العادية في بعض الأنواع من الملابس حفاظا عليها من الغسالة الأوتوماتيك، أو لضمان الحصول على نظافة أقوى، لذا نستعرض أسعار الغسالات العادية.

أسعار الغسالات العادية

وجاءت أسعار الغسالات العادية على النحو التالي، كما هو معلن في الأسواق.

- غسالة ملابس عادية فريش تحميل من الأعلى، وزن 4 كيلوجرام، بسعر 1499 جنيها.

- غسالة الأميرة من سوناي، وزن 10 كيلوجرامات، حوض واحد، موديل MAR-1، تعبئة أمامية، 10 كيلوجرامات، بسعر 2279 جنيها.

- فريش غسالة عادية دويتو، 5 كيلوجرامات، تحميل علوي، بسعر 3599 جنيها.

- غسالة تحميل علوي جامبو بحوض واحد من فريش، 8 كيلوجرامات، بسعر 3300 جنيه.

- غسالة عادية تحميل علوي، 4 كيلوجرامات، من فريش، موديل FWS400NA، بسعر 1599 جنيها.

- غسالة 10 كيلوجرام، تحميل علوي، بسعر 2301 جنيه.

- غسالة ملابس أطفال تحميل علوي من فريش، سعة 3 كيلو، موديل FWS 330 NA، 3، بسعر 1481 جنيها.

الغسالات العادية الصغيرة والمحمولة

كتـاكيت غسالة صغيرة محمولة بتقنية الغسيل بالموجات فوق الصوتية مع قاعدة متعددة الشفط، 18 وات، للمناديل والمناشف والملابس الداخلية والجوارب، تعبئة أمامية، بسعر 359 جنيها.

- غسالة ملابس داخلية قابلة للطي مزدوجة الأغراض باللمس، صغيرة وعملية جداً للملابس الداخلية المحمولة، بسعر 1219جنيها.

- غسالة صغيرة محمولة كهربائية بتقنية البخار والتنظيف العميق بالأمواج فائقة الفعالية من الجيل الجديد 2023، تعمل باللمس بسهولة وتأتي مع خاصية التجفيف السريع، بسعر 224 جنيها.

- غسالة صغيرة محمولة بتقنية التطهير بالموجات فوق الصوتية والتنقية التوربو، محمولة، بسعر 362 جنيها.

- فريش غسالة ملابس بيبي موديل FWS300NA، وزن 3 كيلوجرامات، تحميل علوي، بسعر 1425 جنيها.

- غسالة ملابس صغيرة محمولة قابلة للطي، للمنزل والسفر، من باور سل، تعبئة أمامية، بسعر 1250 جنيها.

- غسالة صغيرة محمولة تعمل بالموجات فوق الصوتية قابلة للطي وموفرة للطاقة، يوجد معها شنطة ومنشفة، جهد 10 وات، تحميل علوي، وزن 8 كيلوجرام، بسعر 899 جنيها.

- غسالة الهانم بسعة 9 كيلوجرامات وحوضين، موديل MAR-299 من سوناي، وزن 9 كيلوجرام، تعبئة أمامية، بسعر 3999 جنيها.

مميزات الغسالات العادية

وتتمتع الغسالات العادية بالعديد من المميزات، الآتية:

- خفة الوزن مقارنة بالغسالات الحديثة، لكونها مصنوعة من مادة البلاستيك المقوى المقاوم للكسر أو الخدش.

- أسرع دورة غسيل ممكنة، والتي لا تتجاوز مدتها فترة الربع ساعة، حيث تفصل بشكل تلقائي بعد انتهاء هذه المدة.

- الغسالات العادية من الأجهزة القليلة التي تتمتع بميزة استهلاك كمية قليلة من الماء وموفرة للكهرباء.

- تعتبر جهاز اقتصادي من الدرجة الأولى وأسعارها منخفضة.

- تمنح درجة نظافة كبيرة مقارنة بالغسالات الحديثة.

- توفر في المسحوق المستخدم في الغسيل، حيث تعتمد على المسحوق العادي بالإضافة إلى توفيرها في الكمية المستخدمة منه.

- تعد ماركة إيديال الغسالات العادية من أشهر الماركات العالمية التي تتواجد بكثرة في السوق، وهي يابانية الصنع الأمر الذي يجعل العديد يثق فيها.

- كما تتميز الغسالات العادية ماركة إيديال بأنها توفر الصيانة اللازمة لها على درجة عالية من الكفاءة، وأسعارها البسيطة، التي تجعلها في متناول اليد.

اختلاف الغسالة العادية عن الأوتوماتيك

تختلف الغسالة العادية عن الغسالة الأوتوماتيك في الآتي:

الطريقة التي يتم بها تصريف المياه، حيث تتطلب الغسالات العادية تصريف المياه يدوياً، بينما تتمتع الغسالات النصف أوتوماتيك بطلمبة تصريف المياه تسمح بتصريف المياه تلقائياً.

عدد البرامج ، حيث تتوفر الغسالات العادية ببرامج غسيل محدودة، بينما توفر الغسالات النصف أوتوماتيك مجموعة متنوعة من البرامج.

السعر: بشكل عام، تكون الغسالات العادية أرخص من الغسالات النصف أوتوماتيك.

نصائح لشراء غسالة عادية

قبل شراء غسالة عادية، يجب مراعاة ما يلي:

- حدد السعة التي تحتاجها، إذا كنت تعيش بمفردك أو مع شخص واحد آخر، فستحتاج إلى غسالة بسعة 5 أو 6 كيلوجرامات، إذا كان لديك عائلة صغيرة، فستحتاج إلى غسالة بسعة 7 أو 8 كيلوجرمات، أما إذا كان لديك عائلة كبيرة، فستحتاج إلى غسالة بسعة 10 أو 12 كيلوجراما.

- اختر العلامة التجارية التي تثق بها، وابحث عن علامة تجارية معروفة بجودة منتجاتها.

- قارن الأسعار، وابحث عن أفضل الأسعار قبل الشراء.

- اقرأ مراجعات المنتجات من العملاء الآخرين لتعرف ما يفكرون فيه في الغسالة التي تنوي شراءها.