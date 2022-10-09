أسعار الغسالات الفوق أتوماتيك 2022 في مصر.. حسب العلامة التجارية

تحظى أسعار الغسالات الفوق أتوماتيك 2022 في مصر بأهمية خاصة، فهي من أهم الأجهزة الكهربائية التي تهم المقبلين على الزواج والراغبين في تجديد أجهزتهم.

وفي هذا السياق، ننشر في التقرير التالي أسعار الغسالات الفوق أتوماتيك 2022 في مصر وفق مواقع البيع الإلكتروني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الغسالات الفوق أتوماتيك 2022 في مصر

وتباينت أسعار الغسالات الفوق أتوماتيك حسب العلامة التجارية المختلفة، وجاءت كالتالي:

- غسالة بفتحة علوية من ال جي بسعة وزن 18.5 كجم بسعر 10900 جنيه.

- غسالة تورنيدو فول أتوماتيك 6 كيلو بسعر 6550 جنيها.

- غسالة ملابس أتوماتيك بتحميل علوي سعة 13 كجم من شارب بسعر 8200 جنيه.

- غسالة ملابس فوق أتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا بسعر 8100 جنيه.

- غسالة فوق أتوماتيك تحميل أمامي من هوفر 9 آلاف جنيه.

- غسالة بفتحة علوية وتحميل علوي 9 كجم من فريش بسعر 5 آلاف جنيه.

- غسالة ملابس فوق أتوماتيك 11 كجم مع مضخة من شارب بسعر 7800 جنيه.

- غسالة تحميل علوي بمحرك سمارت انفرتر من ال جي بسعر 8150 جنيها.

- غسالة نصف أتوماتيك 10 كجم من تورنيدو بسعر 2880 جنيها.

- غسالة نصف أتوماتيك تحميل علوي مع محركين من توشيبا بسعر 4200 جنيه.

أسعار الغسالات الأتوماتيك 2022

أما أسعار الغسالات الأتوماتيك فقد جاءت كالآتي:

- غسالة أتوماتيك بتحميل علوي بسعة 11 كجم مع مضخة من شارب بسعر 7800 جنيه.

- غسالة توشيبا فل أتوماتيك 7 كجم إنفرتر بسعر 7800 جنيه.

- غسالة فل أتوماتيك تحميل من الأمام من هوفر بسعر 8 آلاف جنيه.

- غسالة فل أتوماتيك من تورنيدو، 8 كيلوجرامات بسعر 11300 جنيه.

- غسالة ملابس أتوماتيك تحميل علوي بسعة 15 كجم من تورنيدو بسعر 8600 جنيه.

- غسالة ملابس أتوماتيك تحميل علوي بسعة 13 كجم من شارب بسعر 8400 جنيه.