أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم في الأسواق.. الغسالات تصل لـ10 آلاف جنيه

تزامنا مع ذ التي شهدتها العديد من السلع والمنتجات، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والممثلة لقطاعات التصنيع الهندسي، ومصانع الأجهزة الكهربائية، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أنَّ المصانع تحاول عدم تحريك الأسعار، ولكن لا نعلم هل سيستمر هذا أم لا، ومع تعديل سعر الدولار اليوم، أصبحت الأسعار المختلفة، محل أنظار الكثيرين واهتمامتهم.

ومن ضمن ما يجري البحث عنه، أسعار الأجهزة الكهربائية خاصة للمقبلين على الزواج، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الأجهزة الكهربائية

بلغ سعر ثلاجة نوفروست 2 باب بمقبض دائري من توشيبا نحو 8295 جنيه.

وبلغ سعر خلاط كهربائي من تورنيدو 500 وات 1.5 لتر مع قطاعة ومطحنة، نحو 749 جنيها.

ووصل سعر الغلاية الكهربائية سعة 1.8 لتر بهيكل من الستانلس ستيل وقدرة 1500 وات من تيليمصر، إلى نحو 150 جنيها.

كما بلع سعر فيليبس مقلاة كهربائية سعة 1.2 نحو 3700 جنيه.

ووصل سعر ثلاجة إيديال 10 أقدام سوبر جامبو ديفروست بباب وواحد إلى 3999 جنيها.

وبلغ سعر ثلاجة نوفروست 3 أبواب من توشيبا GR-EFV45-S، 351 لتر، نحو 9720 جنيها.

كما بلغ سعر غسالة ملابس فوق اوتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا AEW-E1150SUP(DS)، 11 كجم، نحو 7380 جنيه.

ووصل سعر غسالة نصف اوتوماتيك تحميل من الأعلى من توشيبا 12 كجم، إلى نحو 3399 جنيه.

ووصل سعر غسالة ملابس فل اوتوماتيك تحميل أمامي إلى 7399 جنيها.

وبلغ سعر غسالة DUETTO من فريش-5 كيلوجرام، نحو 1996 جنيها.

كما وصل سعر غسالة ال جي محرك الدفع المباشر FH4G6VDY6 ، 9 كجم 1400 لفة في الدقيقة، إلى نحو 10999 جنيها.

أسعار غسالات الأطباق

ومن ضمن مايتم البحث عنه في أسعار الاجهزة الكهربائية، غسالات الاطباق، حيث بلغ سعر غسالة أطباق 15 فرد 8 برامج من بيكو Den48520Gb، نحو 11700 جنيه.

ووصل سعر غسالة أطباق ستانلس ستيل سليم لاين من زانوسيZZDF26004XA، 5 برامج، 13 فرد، نحو 8400 جنيه.

وبلغ سعر غسالة أطباق ستانلس ستيل من زانوسي ZDF22002XA، 6 برامج، 13 فردا، نحو 7999 جنيها.

كما بلغ سعر البوتجاز بوتاجاز 5 شعلة بمروحة من تكنوجاز M-GC Mystro - نحو 4300 جنيه.

كما بلغ سعر بوتجاز 4 شعلة تكنو جاز 55X55- استالس كامل نحو 2300 جنيه.