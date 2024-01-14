مدير طرق الإسماعيلية: المحاور الجديدة ساهمت في زيادة المشروعات الاستثمارية

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير طرق الإسماعيلية، إن الطرق والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها وتوسعتها على مدار السنوات القليلة الماضية أصبحت بمثابة شرايين جديدة للمحافظة لفك الأزمات المرورية التي شهدتها المحافظة.

وأضاف «الشيمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظة الإسماعيلية شهدت أكبر خطة استراتيجية لتطوير شبكات الطرق الداخلية على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالتزامن مع الخطة المكبرة للطرق السريعة والصحراوية.

الشيمي: مشروعات الطرق غيرت خريطة المحافظة

وقال مدير طرق الإسماعيلية إن الطرق الجديدة فتحت أماكن جديدة للتنمية، وشهدت زيادة عدد المشروعات المختلفة بعد اعتمادها على مناطق محددة تسببت في زحام كبير ومتواصل على مدار اليوم.

وأضاف «الشيمي»، أن تطوير الطريق الدائري خدم مشروع الأنفاق وكوبري أحمد منسي، وهما شرايين الانتقال من والى سيناء، ومشروع طريق فايد الزراعي خدم أهالي 5 قرى هي الأكبر كثافة في المحافظة كاملة، ومحور فؤاد عزيز غالي ساهم في فك أزمة مرورية استمرت لسنوات، وهي من أهم 3 مشروعات في نطاق المحافظة.

استمرار أعمال رصف وتوسعة الطرق

كما أكد أن مديرية الطرق مستمرة في أعمال رصف وتوسعة طرق لم يتم العمل بها منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، مثل طرق منطقة المحطة الجديدة وهي أقدم أحياء مدينة الإسماعيلية، وطرق منطقة أرض الجمعيات الرئيسية ولم تشهد أي عمليات رصف منذ تم إنشاؤها رغم أنها الكتلة لأكبر سكانا في المحافظة.

وقال «الشيمي»، إن توجيهات محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة تأتي دائما بالعمل على المشروعات التي تخدم أكبر عدد من السكان، إلى جانب التأكد من عدم وجود أي أعمال صيانة في الطريق مرة أخرى وعدم الحفر به، مطالبا تأمين كافة الخدمات كالغاز والكهرباء وشبكات المياه والاتصالات.