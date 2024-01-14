كيف تزرع الشاي على سطح منزلك؟.. خطوات بسيطة بدون تكلفة (صور)

زراعة الشاي أصبحت من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن تنفيذها ونجاحها في الحدائق، أو أمام المنازل، أو على الأسطح الواسعة، حال تخصيص مكان مزود بالمياه المستمرة دون عناء.

وبحسب أحمد الحجاوي، المتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية في مصر، فإن زراعة الشاي تعد من أسهل طرق الزراعة، خاصة أنه لايحتاج إلى عناية مستمرة مثل باقي الزراعات الاستوائية، خاصة الشاي السيلاني، الذي يعد من أشهر أنواع الشاي الذي يتناوله المصريون.

«الحجاوي»: توفير المياه سبب رئيسي في نجاح زراعة الشاي

وقال «الحجاوي»، إنه يمكن زراعة الشاي في أي مكان بشرط توافر المياه بشكل مستمر ودائم، وحال تخصيص مكان علي الأسطح فهو يحتاج فقط إلى ري بالتنقيط على مدار اليوم مقسم على 5 مرات.

وأضاف، أن الري بالتنقيط يساعد على استمرار التربة طينية طوال اليوم، وهو ما يحتاجه الشاي بأنواعه المختلفة، قائلا «الشاي يُطلق كالنعناع الأخضر، فهو صغير الحجم وينتشر في الأرض بشكل كبير، ويمكن البدء في حصاده في خلال شهر واحد».

«الحجاوي»: الشاي يحتاج إلى التجفيف فور قطفه

وقال «الحجاوي»، إنه فور قطف الشاي يحتاج إلى تجفيفه وإجراء عملية الأكسدة له ليتحول من اللون الاخضر إلى اللون الأسود، ويتم طحنه بعد ذلك، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تحتاج إلى خبرة، وهي الخطوة الوحيدة التي تفتقدها مصر.

وتابع «جربت زراعة عدة أنواع من الشاي، كالشاي السيلاني، والشاي الأزرق، وأيضا الشاي الأخضر، ورغم اختلاف كل هذه الأنواع الا أنها نجحت في مصر في نفس الظروف المناخية الحالية وأنتجت بشكل مرضٍ».

«الحجاوي»: الخريف والربيع أفضل توقيت لزراعة الشاي في مصر

وقال «الحجاوي»، إن بداية فصل الربيع أو فصل الخريف هو الوقت الأنسب لزراعة الشاي، لأن الجو يكون مناسبا ولا يتأثر بانخفاض درجات الحرارة أو الصقيع أو ارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة.

وتابع «الشاي إذا تعرض للثلج أو الصقيع في الشتاء قد تتعرض أوراقه للاحتراق، وإذا تعرضت التربة لدرجة حرارة عالية في الصيف تتعرض للجفاف، وهذا يتسبب في وقف نموه بشكل نهائي».

البحوث الزراعية: يجب اختيار أنواع الشاي المناسبة للمناخ المصري

وقال الدكتور حسام محيسن، أستاذ النباتات الطبية بمركز البحوث الزراعية، إن زراعة الشاي قد تنجح في مصر حال اختيار أصناف أو انواع تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المصريين، مشيرا إلى أن أنواع الشاي في دول العالم المختلفة قد تصل إلى 200 نوع تقريبا.

وأضاف أستاذ النباتات لـ«الوطن»، أن حمضية التربة عامل أساسي لنجاح زراعة الشاي، وأن قلوية التربة في مصر قد تقف عائقا أمام نجاح زراعته، إذ يحتاج إلى تربة مخصصة به لضمان إنتاج عالي الجودة يقارن بالأنواع التي يتم زراعتها في الصين والهند وسيلان ومعظم جنوب شرق آسيا.