أقوى وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي ينقلب على «نتنياهو».. ما القصة؟

في ضربة موجعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، نشر بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، صورة له خلال مشاركته في احتجاجات أطلقها آلاف الإسرائيين من ذوي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وخرجت مظاهرات في تل أبيب وحيفا شارك فيها الآلاف مساء أمس الأول، منددين بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في استعادة ذويهم المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، أي بالتزامن مع مرور 100 يوم على هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

المظاهرات طالبت برحيل نتيناهو

والمفارقة أن بني جانتس الذي يٌوصف بأنه أقوى وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات التي خرجت مساء أمس تطالب نتيناهو بالاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بحسب ما نقلت قناة «الغد» الإماراتية.

ودعا المحتجون الذين اتهموا نتنياهو بالفشل إلى أن يكون هناك حكومة جديدة، مع وقف العدوان على غزة والتفاوض مع الفصائل الفلسطينية من أجل إطلاق سراح ذويهم، وأن يكون المطلب الأخير صاحب الأولوية على ما عداه.

فيما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية أن وزيرا آخر بمجلس الحرب هو غادي آيزنكوت قد شارك هو الآخر في مظاهرات تل أبيب، وطالب بأن يتم العمل على الإفراج عن المحتجزين.

وبحسب مراقبين، فإن مشاركة الوزيرين وتحديداً بني جانتس في تلك الاحتجاجات التي ترفع بالأساس مطالبا باستقالة نتنياهو يعبر عن حالة الانقسام التي تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.