تعرض لموقف محرج.. من هو «شو» محام إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟

شخص كبير في السن، يرتدي روبا أسود، يقف وأمامه مكتب خشبي، وضع عليه أوراق، يظهر متلعثما تارة ومرتبكا تارة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، أثناء تقديم مذكرة إسرائيل في جلسة محاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين العُزل، في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ليضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في موقف محرج، وليدل على فشلها.

موقف محرج لمحامي الدفاع عن إسرائيل

المحامي البريطاني مالكولم شو، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، كان هو ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لكنه حينما بدأ في الحديث وتقديم دفوع إسرائيل، بدأ يتلعثم ويقلب الأوراق أمامه يمينا وشمالا، ليعتذر مرتين، قائلا: «معذرة.. شخص ما خلط أوراقي»، وتوقف عن الحديث مرتين، وفق موقع روسيا اليوم، ثم بدأ في سرد دفاعه أمام أفراد محكمة العدل الدولية.

«على عكس ما أدعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر»، كانت كلمات محام الدفاع الإسرائيلي التي أزعجت بعض الحضور داخل قاعة المحكمة.

من هو المحامي البريطاني مالكولم شو؟

- ولد عام 1947، يبلغ من العمر 76 عاما.

- درس في جامعتي كيل وليفربول.

- خبير بارز في النزاعات الإقليمية.

- مؤلف منشور حول قانون الإبادة الجماعية.

- خبير في حقوق الإنسان، وقد مثل دولا كثيرة في المحكمة الدولية.

- يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية في مجموعة واسعة من جوانب القانون الدولي.

- قدم استشارات قانونية للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية.

- مثل أمام عدد من الدوائر الدولية القانونية منها محكمة العدل في لاهاي.

- كما مثل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في بريطانيا.