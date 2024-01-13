المحامي الأمريكي فرانسيس بويل: أتوقع إصدار «العدل الدولية» حكما لصالح غزة

أعرب المحامي الأمريكي الدولي فرانسيس بويل عن تفاؤله بالقضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم حرب تتنافى تماما مع كل المبادئ الحقوقية للإنسان، وذلك بعد أن تقدمت بدلائل وبراهين توثق تلك الجرائم.

قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وقال بويل، خلال تصريحاته لبرنامج مساء دي إم سي، إن دولة جنوب إفريقيا قدمت أدلة كثيرة تدين إسرائيل في ارتكابها لجرائم الحرب، مشيرا إلى أن محامي القضية قاموا بدور أكثر من رائع خلال أولى جلسات نظر الدعوى.

أتوقع بحصول إسرائيل على حكم بوقف الحرب في غزة

وتابع المحامي الدولي: متفائل بفكرة دولة جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأتوقع بأنها ستحصل على حكم بوقف الحرب في غزة.

جدير بالذكر أن المحامي فرانسيس بويل هو أول مَن تقدم بقضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية وانتهى خلالها الحكم لصالحه والتي كانت في التسعينيات ضد دولة يوغوسلافيا وانتهاكاتها الإنسانية وغير الأخلاقية ضد البوسنيين.