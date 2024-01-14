انتخابات تايوان.. نتائج تهدد بإشعال حرب بين الصين وأمريكا

تابع العالم بترقب انتخابات تايوان والإعلان عن نتائجها التي أتت بـ لاي تشينج تي عقب إعلان فوزه، أمس، وهو السياسي المعروف بتأييده المٌطلق لانفصال تايبيه التام عن الصين، وهو الأمر الذي تعتبره الأخيرة خطاً أحمر لن تقبل به.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء «رويترز» الأمريكية، فإن خطورة الأمر تكمن في دعم أمريكا لتايوان التي تتمسك الصين بأنها جزء من أراضيها، والأخيرة تعتبر هذا الدعم الأمريكي اعتداء على سيادتها ومن ثم تقدم على تحريك طائرات وقوات عسكرية من وقت لآخر، في إطار إظهار العين الحمراء لأي مخطط لا يسير وفق هواها.

نتائج انتخابات تايوان تفرض تحدياتها

وتوضح «رويترز»، أنه بعد إجراء انتخابات تايوان وفوز لاي تشينج تي، فإنه سيكون أمام مهمة صعبة تتمثل في أن عليه مواجهة غضب الصين التي نددت بتوجهاته مراراً وتكراراً ووصفته بالانفصالي الخطير، عندما يتولى منصبه بشكل رسمي في مايو المقبل.

وتتركز وجهة نظر الصين حول الرئيس الجديد باعتباره شخصا مثيرا للمشكلات بناء على تصريحاته السابقة تجاه بيجين، التي بدأت عام 2017 عندما كان رئيساً للوزراء، حين قال إنه يعمل من أجل استقلال تايوان عن الصين.

مخطط إنشاء جمهورية في تايوان

وتخشى الصين أن يقدم الرئيس الجديد على تغيير وضع تايوان الراهن ويعلن إنشاء جمهورية مستقلة، رغم أنه أعلن أنه لن يفعل ذلك، فيما يقول وو شين بو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فودان في شنغهاي إن الصين تكرهه حقاً، مضيفاً أنه إذا تم انتخابه كزعيم لتايوان، فقد يأتي لتعزيز هدفه المتمثل في استقلالها، الأمر الذي سيثير أزمة عبر مضيق تايوان.

وتٌعزز الصين بشكل كبير التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان وأجرت مناورات حربية في أغسطس 2022 وأبريل الماضي رداً على المشاركة التايوانية مع الولايات المتحدة في تدريب عسكري، وسط توقعات بأن يمارس الجانب الصيني ضغوطات عسكرية على الرئيس التايواني الجديد.

أزمة تايوان قديمة

وتايوان هي واحدة من أقدم الأزمات الدولية التي تعود إلى عام 1949 عندما هزمت حكومة الصين في مواجهة الشيوعيين، لتفر الأول نحو تايون وتصف نفسها بالحكومة الشرعية، ورغم تغير الحكام على مدار أكثر من 70 عاماً، إلا أن العداء لا يزال مستمراً، ولا تزال الصين تتمسك بأن تايون جزء من أراضيها.

وقالت تقارير دولية عدة على مدار الفترة الماضية إن المخاوف تتصاعد من إقدام الصين على أي عمل عسكري ضد تايوان، لأن وقتها يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تنشب مواجهة بين القوتين العظمتين، لا سيما أن الجانب الصيني هدد أكثر من مرة بغزو تايوان.