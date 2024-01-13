بايدن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

أمريكا لا تدعم استقلال تايوان

وجاءت تصريحات «بايدن»، عقب فوز المرشح المؤيد لاستقلال الجزيرة لاي تشينج تي، بالانتخابات الرئاسية التايوانية.

موقف الصين من فوز المرشح لانتخابات الرئاسية في تايوان

وتصف الصين «لاي تشينج تي»، المعروف أيضاً باسم ويليام لاي، بأنه «خطر جسيم» بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان.