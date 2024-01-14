مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد.. ساعة واحدة يوميا

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد، حيث قسمت إلى شركة القناة محافظة بورسعيد إلى 4 مجموعات

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد

وأوضحت شركة كهرباء القناة أن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد هي:

مواعيد مختلفة وهي

- من الساعة 1 حتى الساعة 2 مساء

- من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء.

وقالت إن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة ببورسعيد في المجموعة 2 بالمناطق المتأثرة الساعة 13.00، حتى الساعة 14.00 وهي حي الزهور وبعض المناطق بحي الضواحي، منها الرحاب وشباب الخريجين وزمزم والفيروز ببورفؤاد والحي الإماراتي بالجنوب.

موعد قطع الكهرباء في بورفؤاد

كما صرحت شركة كهرباء القناة مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد

في المجموعة 4 المناطق المتأثرة في مدينة بورفؤاد، وحي الضواحي من الساعة 15.00، حتى الساعة 16.00 وهي مساكن الأمل والرحاب ومساكن الإسراء والعبور ببورفؤاد

وأعلنت شركة كهرباء القناة أن مواعيد قطع الكهرباء ببورسعيد الجديدة مستمرة حتى 24 يناير الجاري لحين انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، والمرحلة الثانوية للنقل للفصل الدراسي الأول التي تنتهي يوم 24 يناير.