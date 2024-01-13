يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة الشرقية، بعد إعلان مجلس الوزراء خطة جديدة لتخفيف الاحمال خلال ساعات النهار بالتناوب، على ألا يتم قطع الكهرباء ليلا تنفيذا لمراعاة فترة الامتحانات وحاجة الطلاب لمذاكرة دروسهم.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة الشرقية

وأوضحت شركة الكهرباء بمحافظة الشرقية، خلال بيان لها أنه تم تحديد جداول لتنظيم فترة مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الشرقية لمدة ساعة، لتخفيف الاحمال. في النهار فقط حتى نهاية شهر يناير الجاري، لافتا إلى أنه شركة كهرباء الدلتا وزعت الجداول على إدارات الكهرباء واعلام المواطنين بمواعيد انقطاع الكهرباء لاتخاذ التدابير الخاصة بهم منها لتأثر الأعمال انقطاع التيار.

قطع التيار الكهرباء بالتناوب في المدن والقرى

وأشارت الشركة إلى قطع التيار الكهربائي بالتناوب، وذلك في مراكز «الحسينية، وفاقوس، وأبو كبير، وأولاد صقر، وههيا، والزقازيق، الابراهيمية، والقنايات، وديرب نجم، والعاشر من رمضان». وفقا للجداول الموضحة أدناه:-

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن خطة تخفيف الأحمال تأتي في إطار تحقيق الصالح العام، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة، كما تم توزيع فترات الانقطاع لضمان عدم تأثيرها على مصالح المواطنين.