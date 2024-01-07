مواعيد قطع الكهرباء في سيدي بشر بالإسكندرية.. الشركة القابضة توضح

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء في الإسكندرية، جداول المواعيد الجديدة الخاصة بتخفيف الأحمال في منطقة سيدي بشر، بعد القرار الجديد الذي صدر عن الحكومة بعدم قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الخامسة مساءً.

تقديم المواعيد لتبدأ من الساعة الحادية عشر

ووفقا لجداول مواعيد انقطاع الكهرباء، فتم تقديم كل المواعيد الخاصة بقطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية وتحديدًا في منطقة سيدي بشر لتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الخامسة مساءً بجميع المناطق.

المواعيد الجديدة

أما عن المواعيد الجديدة التي وضعتها الشركة القابضة للكهرباء في الإسكندرية في منطقة سيدي بشر تبدأ فترة انقطاع الكهرباء من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك بعد التعديل بدلًا من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.

وتم تعديل مواعيد قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال في منطقة سيدي بشر والعديد من المناطق الأخرى منها العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، الدخيلة غرب الإسكندرية، المندرة، ومينا البصل.

وجاءت جداول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، بعد القرار الصادر من قبل الحكومة بعد تقدم عدد من المواطنين بالشكاوي لوقف انقطاعها ليلًا نظرًا للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم الاستجابة لذلك وبدأ التنفيذ في انقطاع الكهرباء نهارًا فقط.