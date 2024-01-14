«مراسلون بلا حدود»: «الجنائية الدولية» ستحقق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

في خطوة جديدة لمٌحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين الذين تم استهدافهم في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الجرائم الأخرى للاحتلال، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

تأتي تلك الخطوة تزامناً مع مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية إثر دعوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتهم الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة، وهي الخطوة التي تزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

تفاصيل تحرك المحكمة الجنائية الدولية

ونقلت منظمة «مراسلين بلا حدود» بفرنسا، عن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأوضح بيان المنظمة أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى، فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، وهي خطوة من شأنها تكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال التي تواصل عدوانها على القطاع لليوم المئة.

79 صحفياً على الأقل قتلوا في غزة

وكشف كريستوفر ديلوار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، أن ما لا يقل عن 79 صحفياً قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 18 قتلوا خلال القيام بعملهم في تغطية الأحداث.

وأكد أن ما يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة أمر يستوجب أن يكون هناك تحرك حاسم من المحكمة الجنائية الدولية، كما رحب ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، معرباً عن أمله في إحراز المحكمة تقدماً سريعاً في التحقيق، وأن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الملف.