عاجل.. أمريكا تحترق بعد قصف اليمن.. اشتعال النيران وتآكل ناقلات النفط شمال البلاد «فيديو»

ذكر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، صباح اليوم، أن النيران تشتعل في عدد من ناقلات النفط بولاية نيوهامبشر شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يكافح رجال الإطفاء منذ ساعات لإخماده.

وقالت إدارة الإطفاء في منطقة إكستر في نيوهامبشر، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، إن رجال الإطفاء يكافحون حريقاً هائلاً بعدما اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط، في وقت لا تزال الأسباب مجهولة بعد حول الحريق.

أمريكا تحترق.. تفاصيل اتعال النيران في ناقلات النفط

وقال مسؤولون، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية إن ثلاث ناقلات نفط ومقطورة في شركة نورث أتلانتيك فيولز في إيبينج اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وقالت إدارة الإطفاء في أمريكا إن شاحنة من مطار مانشستر-بوسطن الإقليمي وصلت للمساعدة في إخماد الحرائق الرغوية، كما وصل أيضًا فريق يحمل 500 جالونًا من الرغوة لمساعدة لفرق الإطفاء المختلفة في الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو تحول ناقلات النفط إلى أجزاء محترقة تماماً، وهو الأمر الذي تطلب تدخل العديد من الجهات للمساهمة في جهود الإطفاء، في واقعة تثير كثيراً من علامات الاستفهام حول إجراءات السلامة المتبعة في مناطق نفطية مثل هذه، ووسط مخاوف كذلك من كارثة بيئية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه سيجري التحقيق لاحقاً في أسباب اندلاع هذا الحريق الذي بدأ في 3 ناقلات ثم انتقل إلى 5 ناقلات، وهو الأمر الذي يشكل عبء كبير على رجال الإطفاء المحليين، على نحو استدعية الاستعانة برجال أطفاء من مناطق أخرى فضلاً عن الاحتياجات إلى معدات الإطفاء.

ويأتي الحريق الهائل بعد شن الولايات المتحدة عدة ضربات على اليمن استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين، وذلم بعد استهداف الأخيرة عددا من السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر.