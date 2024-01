عواصف ثلجية مدمرة تضرب أمريكا.. وفيات وانقطاع كهرباء وانهيار منازل

اجتاحت عاصفة شتوية كبرى شمال الولايات المتحدة، اليوم السبت، مع تساقط ثلوج شديدة وأمطار متجمدة ودرجات حرارة منخفضة ورياح قوية ضربت عدة ولايات.

وقال رئيس الأرصاد الجوية كيفن كريج، إن العاصفة الشتوية الكبرى ستستمر في التأثير على غرب ميشيجان حتى اليوم، ومن المتوقع أن تؤدي إلى هطول المزيد من الأمطار الثلجية والرياح القوية على نطاق واسع، كما يظل التحذير من العاصفة الشتوية ساريًا في معظم أنحاء غرب ميشيجان حتى الساعة 7:00 مساءً، ومن المحتمل أن يكون هناك 4 إلى 8 بوصات إضافية من الثلوج خلال يوم الأحد خاصة على طول غرب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة «فوكس 17».

ولقي شخص مصرعه جراء انهيار جليدي في ولاية أيداهو الأمريكية، أثناء تساقط الثلوج على منزله، كما جرى إنقاذ رجلين بعد أن وقعا في انهيار جليدي بالقرب من حدود مونتانا، في حين أن رجلا ثالثا كان في عداد المفقودين ويفترض أنه مات، وساعدت القوات الجوية الأمريكية المواطنين في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين، وحذرت السلطات الأمريكية المواطنين من خطر الانهيار الجليدي المستمر لعدة أيام.

وأجبرت الثلوج الكثيفة والرياح القوية القيادة السياسية والمرشحون الجمهوريين للرئاسة لإلغاء فعاليات الحملة الانتخابية، كما تسبب الجليد الأسود الناجم عن الأمطار المتجمدة في تحطم السفن وتوقف حركة الملاحة بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وإلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية في مطارات شيكاجو.

وكان البرد هو مصدر القلق الأكبر في داكوتا، حيث بلغت درجة الحرارة 11 درجة تحت الصفر فهرنهايت في بسمارك بولاية إنديانا، صباح اليوم، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عطلة نهاية الأسبوع ستزداد سوءًا، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر بحلول غد الأحد.

