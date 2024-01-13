نصر سالم: أمريكا تركت جرائم إسرائيل الشنيعة في غزة وذهبت لقصف الحوثيين

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن سبب ما يحدث في البحر الأحمر من جانب جماعة الحوثيين، هي جرائم الإبادة الإنسانية التي ترتكب في غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مردفًا: «أمريكا وبريطانيا تركوا المرض والسبب الرئيسي لما يحدث من إسرائيل بجرائمها الشنيعة في غزة، وراحت تقصف الحوثيين».

العالم يتغاضى عن كل هذه الأفعال الإجرامية في غزة

وقال سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن حرب غزة خلَّفت وراءها أكثر من 80 ألف شهيد وجريح، ولكن العالم يتغاضى عن كل هذه الأفعال الإجرامية في غزة، وتوجه إلى إطلاق وقصف مواقع لجماعة الحوثيين «جماعة أنصار الله» في اليمن، مؤكدًا أن ما قامت به أمريكا وبريطانيا بمثابة سكب الزيت على النار في البحر الأحمر.

وتابع: أمريكا المستفيد الأكبر من الحرب الراهنة في البحر الأحمر، وتحويل وجهة التجارة من الطريق لقناة السويس إلى الطريق الأمريكي الهندي، بالإضافة إلى تشتيت نظر العالم عن غزة وتوجيهه إلى البحر الأحمر.

وأشار اللواء نصر سالم، إلى أن هناك أهدافا خفية لم تعلن عنها أمريكا من هجومها على جماعة الحوثيين، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يضر المنطقة بالكامل، كما أن هناك ردا من المحتمل من جماعة الحوثيين على هذا الهجوم، معقبًا: «في جماعة هتستفيد من إشعال الحرب في البحر الأحمر، دور وشوف مين المستفيد».

وأكمل اللواء نصر سالم: العمليات العسكرية في غزة بدأت تأخذ شكلا جديدا أقل حدة، موضحًا أن هذه الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلا.

أمريكا تسعى لتأمين المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر

وأردف أن أمريكا تسعى لتأمين المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر، لذا من المحتمل أن يتم التوصل للحل مع جماعة الحوثيين سواء بالتفاوض أو من خلال القضاء على هذه الجماعة، معقبًا: «هيهات لن يتمكنوا من القضاء عليها، دا إيران بتوفر ليهم كل حاجة دليفري».