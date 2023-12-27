انتهاء المرحلة الأولى من مشروع عرض مواقع التراث العالمي في شارع المعز

أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تفسير وعرض المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو في شارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

تجربة سياحية متميزة

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أهمية هذا المشروع لما سيوفره من تجربة سياحية متميزة ليستمتع الزائرين بمشاهدة، والتعرف بصورة أوسع على مواقع التراث العالمي، فضلا عن توفير معلومات عن كل موقع منها من خلال تركيب مجموعة من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بالمواقع الأثرية بشارع المعز والقاهرة التاريخية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن توفير مظلات ومقاعد خشبية على طول الشارع لراحة الزائرين، بالإضافة إلى توفير سبل الإتاحة لاستقبال السياحة المُيسرة، الأمر الذي يساهم في تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

المرحلة الأولى من المشروع

وقال الدكتور باسم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، إن أعمال المرحلة الأولى من المشروع شملت تصميم وتنفيذ وتركيب 40 لوحة إرشادية ومعلوماتية لعدد 14 موقع أثري بشارع المعز، وخريطة للشارع وما به من مواقع أثرية مزودة بالرمز الكودي (Qr Code ) لكل أثر بالشارع يستطيع الزائرين من خلاله التعرف على كل موقع منها من حيث المعلومات التاريخ والتصميم المعماري له وملحقاته بالإضافة إلى مجموعة من الصور الأرشيفية التي رسمها المستشرقين له خلال أوائل القرن الماضي.

وأشار إلى أنه جرى تصميم وتنفيذ خريطة أخري مماثله لجميع مواقع التراث العالمي بالقاهرة التاريخية تم وضعها عند باب الفتوح، ويجرى خلال الفترة القادمة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن تنفيذ أكثر من 70 لوحة معلوماتية وإرشادية لبقية المباني الأثرية الموجودة بشارع المعز .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار أطلقت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة الدليل الإرشادي، لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر والذي يتكون من أربعة أجزاء تستعرض مبادئ إدارة مواقع التراث الثقافي في مصر ومبادئ تفسيرها وإتاحتها للزائرين والمعايير التصميمية للوحات الإرشادية والمعايير التصميمية لمراكز الزوار.