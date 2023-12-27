على غرار «المعز».. «القاهرة» تستعد لافتتاح شارع الأشراف في حي الخليفة غدا

تستعد محافظة القاهرة لافتتاح شارع الأشراف في حي الخليفة غدا، بعد انتهاء تطويره ليصبح على غرار شارع المعز في استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشارع، وجذب السياح إليه.

تطوير مسارات آل البيت

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ القاهرة تشهد تطوير مسارات آل البيت، وجرى الانتهاء من تطوير شارع الأشراف لمحاكاة القاهرة الفاطمية والعمارة الاسلامية واستعادة الطابع الحضاري والتاريخي للموقع ضمن خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والأثرية فهو قبلة مريدي آل البيت.

مساجد وأضرحة

واشارت إلى أنّ شارع الإشراف يبدأ من مسجد السيدة نفيسة، ويضم عددا من المساجد والأضرحة بينها مسجد السيدة سكينة ومسجد السيدة رقية وقبة الأشرف خليل بن قلاوون وضريح شجر الدر ومقام ينسب لابن سيرين مفسر الأحلام.

طلاء واجهات المنازل

وتابعت أنّ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الأشراف تضمنت إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف الصحي، وتركيب نظم إضاءة تناسب التراث وطلاء واجهات المنازل، فضلا عن رفع كفاءة الآثار والمساجد والأضرحة، وتركيب أحجار الهشمة وترميم المباني التراثية بالشارع وأعمال تشجير وتجميل، ووضع مقاعد خشبية بالطريق، إضافة إلى تطوير منتزه الخليفة من برجولات وتشجير ومنطقة مخصصة لتعليم الزراعة المنزلية ومنطقة ألعاب للأطفال ويصبح المتنزه متنفسا للسكان ورواد مزارات آل البيت.