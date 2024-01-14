أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز النمو ويدعم الحماية الاجتماعية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإصلاح الاقتصادي ضروري في ظل التحديات التي يواجهها العالم، خاصة أن تكلفة عدم الإصلاح تقع على عاتق المواطن أيضًا، لذلك تتدخل الدولة بشبكة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين المتضررين من الإصلاح الاقتصادي، مثل برنامج تكافل وكرامة.

مسارات تحرك الدولة لدعم المواطنين

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتحرك في مسارين الأول الإصلاح الاقتصادي، والثاني الدعم السلعي، وخاصة السلع الرئيسية والاستراتيجية وفي مقدمتها دعم القمح.