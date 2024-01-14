رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز النمو ويدعم الحماية الاجتماعية

كتب:

هاجر عمر
09:33 ص | الأحد 14 يناير 2024
الحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإصلاح الاقتصادي ضروري في ظل التحديات التي يواجهها العالم، خاصة أن تكلفة عدم الإصلاح تقع على عاتق المواطن أيضًا، لذلك تتدخل الدولة بشبكة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين المتضررين من الإصلاح الاقتصادي، مثل برنامج تكافل وكرامة.

مسارات تحرك الدولة لدعم المواطنين 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتحرك في مسارين الأول الإصلاح الاقتصادي، والثاني الدعم السلعي، وخاصة السلع الرئيسية والاستراتيجية وفي مقدمتها دعم القمح

اقرأ المزيد:

خبير عسكري: أفعال الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الاقتصاد العالمي

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا أكدت دعمها لجهود تعزيز الاقتصاد المصري

خبراء: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعزّز مكانة الاقتصاد المصري عالمياً وتحقق طموحات المواطنين

رجال أعمال: ننتظر تطبيق وثيقة الاقتصاد لزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات

مصر أكتوبر: وثيقة التوجهات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

أستاذ تمويل: مشروع بحثي جديد لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري

أخبار الاقتصاد اليوم: 11 مليار جنيه حصيلة شهادات البنوك الجديدة في أول أيام الطرح
بقلم هاجر عمر