«الزراعة» تطمئن المواطنين: لم نسجل أي إصابات في محاصيل القمح والفول والبنجر

شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية حملة لمتابعة محاصيل القمح والفول والبنجر على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لحماية محاصيل الموسم الزراعي الشتوي.

الوضع الزراعي آمن

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن الوضع الزراعي في مصر أمن تماما، ولا توجد إصابات في المحاصيل، ولم تُسجل إصابات بالصدأ الأصفر، أو أي إصابات حشرية أو فطرية، ولن يجرى رصد بؤرة بدودة الحشد الخريفية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الإدارة مستمرة في مكافحة ذبابة الفاكهة، إذ تبين من خلال اللجان التي قامت بمسح للعديد من مناطق الزراعة أن الاصابات تقلصت بشكل كبير، وما جرى اكتشافة في الموالح غير مؤثر إطلاقا، إذ يجرى تنفيذ خطة بالتعاون مع جمعية تنمية الحاصلات البستانية هيا لمكافحة ذبابة الفاكهه.

توفير مبيدات وأجهزة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

وأشار إلى أنه جرى توفير مبيدات وأجهزة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وعقد العديد من الندوات الإرشادية في محافظات الوادي الجديد والوادي الجديد ومطروح في واحة سيوة، والأقصر وقنا، باعتبارها من المحافظات الأكثر زراعة للنخيل في مصر.

استخدام عناصر المكافحة الحيوية في محصول الفراولة

وأوضحت أن الإدارة كذلك تتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية في محصول الفراولة باعتبارها من المحاصيل التي يجب معاملتها حيويا، دون استخدام المبيدات الكيماوية، وتعتبر الأكاروسات المفترسة للآفات أحد أهم الوسائل، للقضاء على العديد من الحشرات والآفات التي تصيب الفراولة.