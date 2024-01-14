«الحريفة» في الصدارة لليوم الثالث بالسينما.. والإيرادات تتجاوز الـ7.5 مليون جنيه

لليوم الثالث على التوالي يحافظ فيلم «الحريفة» على صدارة شباك تذاكر الأفلام المصرية، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 988 ألف جنيه عن أمس السبت في دور العرض السينمائي، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «الحريفة» مع بداية أسبوعه الثاني في دور العرض السينمائي لـ 7.5 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق في أسبوعه الأول إيرادات تقدر بـ 3.7 مليون جنيه، ومع بداية أسبوعه الثاني حقق 536 ألف جنيه عن يوم الأربعاء، ومليون و75 ألف جنيه عن يوم الخميس، مليون و370 ألف جنيه عن يوم الجمعة بالإضافة إلى 988 ألف عن أمس السبت، ليحقق 7 ملايين و669 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «الحريفة»

يضم فيلم «الحريفة» في بطولته مجموعة من النجوم الشباب: نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد غزي، نور إيهاب، كزبرة بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.