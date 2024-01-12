فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

منافسة شديدة يشهدها شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، بعد طرح عدد كبير من الأفلام مؤخرا، ومع نهاية الأسبوع نجح فيلم الحريفة الذي يقدمه مجموعة من الشباب أن يتصدر المشهد.

الحريفة يتصدر شباك التذاكر

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه مع نهاية الأسبوع نجح فيلم الحريفة أن يزيح فيلمي الإسكندراني لأحمد العوضي وفيلم أبو نسب لمحمد إمام من صدارة الإيرادات، واللذان كان يتنافسان بقوة على المركز الأول والثاني، وأن يحتل المركز الأول بإيرادات بلغت مليون و75 ألف جنيه.

واحتل فيلم الإسكندراني للفنان أحمد العوضي المركز الثاني بإيرادات بلغت مليون جنيه فقط، واحتل فيلم أبو نسب المركز الثالث بإيرادت بلغت 803 ألف جنيه فقط.

يذكر أن فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوي، وكزبرة وأحمد غزى وخالد الذهبي وسليم ترك وأحمد حسام ميدو ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.