فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض لليوم الثاني

نجح فيلم «الحريفة» في تصدر شباك إيرادات الأفلام المصرية لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق إيرادات بلغت مليون و370 ألف جنيه خلال 24 ساعة، من إجمالي 4 ملايين و375 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «الحريفة» في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ3.7 مليون جنيه، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، ويواصل صعوده في شباك الإيرادت في أسبوعه الثاني.

تفاصيل فيلم «الحريفة»

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم: نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، بالإضافة إلى أحمد حسام (ميدو) وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.