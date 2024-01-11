فيلم «الحريفة» يحقق نصف مليون جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

نجح فيلم الحريفة في جذب أنظار الجمهور واهتمامه منذ طرحه، الأسبوع الماضي، ليدخل قائمة المنافسة في شباك تذاكر الإيرادات.

إيرادات فيلم الحريفة

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أنّ الفيلم حقّق أمس نحو 536 ألفًا و82 جنيهًا، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول ماجد وهو شاب تجبره الظروف على الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، ويتعرف خلالها على طلابٍ جددٍ وبثقافات مختلفة، وينضم إليهم لتبدأ مباراتهم داخل الساحات الشعبية.

والفيلم من بطولة نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، وكزبرة، وآخرين وهو من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.