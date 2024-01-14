«تتا وغمرين» بلد الألف نعامة في المنوفية.. «الأهالي ربوها فوق السطح»

تربية النعام من أهم المشروعات المربحة التي انتشرت بشكل واسع فى الكثير من القرى على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه المناطق التى اشتُهرت بالنعام، قريتا «تتا وغمرين» في محافظة المنوفية، وجعلتهما يلقبا بـ«بلد الألف نعامة»؛ بسبب انتشار تربية النعام.

«تتا وغمرين».. بلد الألف نعامة

أحمد خالد، صاحب مزرعة نعام في «تتا وغمرين»، اللتين تعدان قرية واحدة لشدة تلاصقهما، ويحكى أن القرية مشهورة بتربية النعام؛ لكونه مشروعا مربحا ويُحقّق مكاسب كبيرة، فالأسرة الواحدة التي تتكون من ذكر واثنين من الإناث يتراوح سعرها بين 60 إلى 95 ألف جنيه حسب العمر وإنتاجيتها، موضحا أن سعر النعامة عمر 4 أشهر يصل إلى 4 آلاف جنيه، وهناك تصدير للنعام خارج مصر أيضا.

ينتشر النعام فى المزارع وأسطح البيوت، ذلك المشهد المعتاد في تلك القرية، ويحكى «خالد»: «تربية النعام تعتمد على المساحة الكبيرة، ولكن الأهالى ربّوها فوق الأسطح، ومع ضوابط معينة منها أسوار عالية تحافظ على النعام من السقوط».

حب الناس للفكرة جعل أهالي القرية يتوسّعون في تربية النعام، إذ يروى أحمد عمارة صاحب مزرعة أخرى: «النعام كله مكسب، فالبيض للأكل سعره 150 جنيها، بينما البيض المخصّب سعره ألفي جنيه، ويتراوح سعر كيلو ريش النعام بين 1200 إلى 1500 جنيه».

طعم لحوم النعام المميز زاد من رواجها فى القرية، وإقبال الناس على شرائها وسعر الكيلو 350 جنيها: «حتى دهون النعام يتم بيعها لشركات متخصّصة واستخدامها فى مستحضرات التجميل والحفاظ على البشرة».

بدأ إيهاب صلاح، أحد أبناء القرية، في تربية كتاكيت النعام على سطح منزله بعد تنفيذ عدد من أصدقائه للمشروع، ويحكي تجربته: «سعر النعامة الصغيرة أقل من 5 أشهر يصل إلى 4 آلاف جنيه، ويبدأ سعر أصغر كتكوت من 2000 جنيه»، ويصف تجربته بالناجحة.

أما محمود سليمان فقد أطلق مشروعه بأسرة واحدة من زوجى إناث وذكر بجوار منزله، مشيرا إلى أن النعامة تبيض من 35 إلى 60 بيضة سنويا، وتستطيع الحصول على ربح مضاعف لرأس المال خلال عامين فقط مع الاهتمام بالجوانب الصحية للنعام والحفاظ عليه والاهتمام بكل متطلباته.

الحاج سعيد النجار استفاد بـ«بيض النعام»: «الإقبال على شراء البيض كبير، خاصة أن الأسرة كاملة قد يصل إنتاجها إلى 120 بيضة، وسعر كل بيضة للأكل لا يقل عن 100 جنيه، ووزنها يعادل طبق بيض فراخ كامل».

الإقبال على شراء لحوم النعام دفع أحمد محمود، جزار، إلى الاتجاه لبيع اللحوم فى القرية والقرى المجاورة بمركز منوف: «جودة اللحم لفتت الأنظار إليها، خاصة أن سعرها غير مرتفع، ولا تسبّب أي أضرار وخالية من الكوليسترول».