البابا تواضروس: قدمنا للفاتيكان بيضة نعام منقوش عليها صورة العائلة المقدسة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حينما بدأنا نفكر في زيارة الفاتيكان، اقترحوا علينا من روما الهدية، وهي جزء مما يخص شهداء ليبيا، والبابا فرنسيس أطلق تعبير «مسكونية الدم»، بمعنى أن كل شهيد يموت على مستوى العالم كله، هو شهيد للمسكونة كلها، فهم يؤمنون بقداسة كل الشهداء، والأنبا بفنوتيوس اقترح أن نقطع جزءً من ملابس شهداء ليبيا، التي التي تشربت دماءهم، ووضعناها في صندوق زجاج والأربطة، وكانت بركة لنا، وتدعيم لنا في خلال زيارتنا، وكانت أول مرة يرافقني نيافة الأنبا بفنوتيوس في زيارة خارج مصر، وكانت زيارة طيبة.

البابا تواضروس: قدمنا لهم هدية عبارة عن بيضة نعام منقوش عليها صورة العائلة المقدسة

وتابع: «كما قدمنا لهم هدية عبارة عن بيضة نعام، منقوش عليها صورة العائلة المقدسة وهي مشهورة في كنائسنا.. ومن حوالي 8 أشهر، الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس قال إنه سيشيد ديرًا في لوس أنجلوس، فأرسل لي أنه محتاج جزءً من رفات الشهيدة كاترين، وقدمنا الطلب للكنيسة الكاثوليكية في روما، لكن انتظرنا الرد حتى تم تقديم جزء رفات الشهيدة كاترين لنا خلال الزيارة، وسنقدمه للأنبا سرابيون.

البابا تواضروس: أمامنا سنوات طويلة لكي تتحقق الوحدة بين الكنيستين

وبسؤاله عن الوحدة بين الكنيستين، قال البابا تواضروس، الوحدة ليس معناها طرف يدوب في طرف، أو يسيطر على طرف، لكن يمكن أن نقوم بأربعة خطوات:

- المحبة: أي تأكيد أعمال المحبة بيننا ولا سيما أن المسيح يدعونا لمحبة الجميع حتى الأعداء فبالأولى أخوتنا.

- الدراسة: أي ندرس بعض لأن الدراسة تجعلنا نفهم بعض بشكل أصح.

- الحوار: أي الحوارات اللاهوتية وخلالها نشرح كل منا مفهومه للآخر.

- الصلاة: والصلاة تحقق قصد الله أن نكون واحدًا،

واختتم: «وكما نصلي في ختام كل ساعة لنصل إلى اتحاد الإيمان»، يجب أن نعلم أنه أمامنا سنين طويلة لكي تتحقق الوحدة.