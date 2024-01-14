«الصحة» تحذر مرضى الربو من التقلبات الجوية ونشاط الرياح: الخروج للضرورة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية لمرضى الربو تزامنا مع فترة التقلبات الجوية، إذ نشاط الرياح والأتربة وانخفاض درجة الحرارة، منوهة بعدم الخروج من المنزل إلا للحاجة الضرورية.

أضرار تعرض مريض الربو الشعبي لمؤثرات هوائية

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حال تعرض مريض الربو الشعبي إلى أي مؤثرات هوائية، مثل الأتربة وتغير في درجات الحرارة من ارتفاع درجة الحرارة الى الإنخفاض يعرض مريض الربو الشعبي إلى نوبات حادة، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات، والانتظام في الحصول على الأدوية الخاصة به.

نصائح للمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية

وأضافت أنه على المواطنين ضرروة ارتداء الكمامات خلال فترة نشاط الأتربة والأماكن المزدحمة للحماية من الأمراض المعدية وغير المعدية، مشيرة إلى أن فترة الشتاء هى أكثر فترة تنتشر فيها الفيروسات التنفسية، والتب تستلزم اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي والبعد والحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ومتحوراته، والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.