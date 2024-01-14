«الصحة» تطالب بعدم التخلي عن الكمامات في الأماكن المزدحمة

طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ارتداء الكمامات مرة أخرى في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية لمنع الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تشمل فيروس كورونا ومتحوراته، الفيروس التنفسي المخلوي، الفيروس الغدي، الإنفلونزا.

انتشار الفيروسات التنفسية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات في حال مخالطة شخص مصاب بأي من الفيروسات التنفسية، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروسات التنفسية المختلفة التي تنتشر خلال فصل الشتاء.

وحددت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات الإحترازية وهي ارتداء الكمامات والبعد عن الزحام، والحرص على مسافة متر بين كل مواطن والآخر، والحصول على اللقاحات لفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات.

يجب الحصول على اللقاحات في الشتاء

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية للقاحات تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، مطالبة المواطنين في حال الرغبة للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية الذهاب إلى أى فرع من فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وسيتم الحصول على اللقاح وفى حال الرغبة فى الحصول على لقاح كورونا يتم التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة والتوجيه إلى أقرب وحدة صحية توفر اللقاحات.