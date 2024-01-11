المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل حاولت تقديم روايات مغايرة للحقيقة في الأيام الماضية

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، إنَّ طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، ينصب بشكل أساسي على اتخاذ تدابير مؤقتة، والتدابير تهدف إلى عدم اتساع رقعة النزاع أو عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة وهو إجراء مماثل للإجراءات الاستثنائية، أو ما يعرف في المحاكم العادية بالإجراءات المستعجلة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هذه القضة باتت في أروقة محكمة العدل الدولية بشكل واضح، والقضاة الـ15 يقع عليهم مسؤولية كبيرة في دراسة الملف المقدم من جنوب أفريقيا، وكانت دعوى شاملة ونصت بشكل واضح على القصد الجنائي، موضحًا أنَّ تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي تنص بشكل واضح على استهدافهم لطيف معين أو فئة معينة وهو الشعب الفلسطيني، وكان هناك حس أو قصد مادي عبر عنه بإجراءات التجويع و32 ألف ضحية فسلطيني.

وتابع أنَّ التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل على نطاق واسع كذلك ضمن القضية، وحاولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تقديم روايات مغايرة عبر إصدار تصريحات عبر المراقب العام للحكومة الإسرائيلية الذي تحدث عن تحذيره المسؤولين الإسرائيليين من التصريح بأي تصريحات تدعم اتهامهم بارتكاب جريمة الإبادة.