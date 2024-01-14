حفرة تعيد عجوز هندي للحياة قبل مراسم الحرق.. ماذا حدث؟ (صور)

شهدت ولاية هاريانا الهندية، واقعة غريبة لأول مرة، حيث أعلن عن وفاة رجل عجوز وأثناء وصوله إلى مكان حرق جثته، اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمانه بحفرة، كانت سبب في اكتشاف أنه مازال على قيد الحياة.

القصة بدأت، حينما عانى رجل هندي يدعي دارشان سينغ برار، بالغ من العمر 80 عاما، من مرض شديد دفع حفيده إلى نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ووضع العجوز على جهاز تنفس صناعي لمدة 4 أيام، وفجأة تلقى حفيده خبر وفاته من قبل الأطباء، نتيجة توقف قلبه عن النبض، حسبما ذكرت الصحف الهندية.

حفرة تعيد الحياة لميت في الهند

واستعدت أسرة الرجل المتوفى لترتيب الجنازة، حيث تجمع المشيعون في محيط منزله، ونصبت خيمة لتلقي عزاء الأقارب والمحيطين له، وذلك قبل الطقوس الأخيرة وهي إحراق الجثمان، ولكن خلال عودته من المستشفى تمهيدا للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقله بشكل غير متوقع بحفرة، أدت إلي حركة ملحوظة من الرجل العجوز المتوفى، محاولا النهوض، وجرى التأكد من أنه ما زال على قيد الحياة بعد فحص القلب، حولت سيارة الإسعاف طريقها فورا نحو أقرب مستشفى.

تفاصيل قصة ميت عاد للحياة في الهند

وتحقق فريق الأطباء داخل المستشفى من أن قلب العجوز ينبض بشكل طبيعي بعد ظهور علامات الحياة من بينها التنفس التلقائي واستقرار العلامات الحيوية، وذلك ما يؤكد أنه مازال علي قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة.