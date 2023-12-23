الاحتلال الإسرائيلي ينفي صلته بسفينة «كيم بلوتو» بعد استهدافها قرب الهند

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن إعلام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لا علاقة للاحتلال بالسفينة التي تدعي كيم بلوتو واُستهدفت قرب الهند، وأن المسيرة التي هاجمتها خرجت من إيران.

استهداف السفينة

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف السفينة تم تنفيذه بطريقة غير عادية مقارنة بهجمات سابقة، كما تم تنفيذ الهجوم بعيدًا عن منطقة مضيق باب المندب، ولم يتم تنفيذه من قبل الحوثيين.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند، ما أدى إلى اندلاع حريق.

السيطرة على الحريق

وأفادت الشركة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب على متن السفينة، وهي ناقلة للمنتجات الكيميائية وتحمل العلم الليبيري، دون وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم.

ووفقًا للتقارير، وقع الحادث على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب ميناء فيرافال في الهند.

وعلى موقعها الإلكتروني، أكدت الشركة أنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار الهيكلية وتسرب بعض الماء إلى متن السفينة، مشيرة إلى أن السفينة تابعة لإسرائيل وكانت في طريقها إلى الهند في ذلك الوقت.