الصين تحتج رسميا على بيان «الخارجية الأمريكية» بشأن انتخابات تايوان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وزارة الخارجية الصينية، أعلنت أنّها تقدمت باحتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول انتخابات تايوان.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان عنها، أنّ بيان وزير الخارجية الأمريكي بشأن انتخابات تايوان، ينتهك بشكل خطير وعود واشنطن بأنّها ستحافظ فقط على العلاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع تايوان، وأنّه أرسل إشارة غير صحيحة إلى حد كبير للقوى الانفصالية «لاستقلال تايوان».