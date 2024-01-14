مدبولي: أنشأنا مليون وحدة سكنية بأكثر من 400 مليار جنيه

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ المشروع كبير جدا وبدأ منذ أقل من 6 سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة: «وصلنا لمليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل بمبادرة سكن لكل المصريين في كل رقعة بمصر، واحتفلنا بهذا الإنجاز قبل أسابيع».

وطالب رئيس الوزراء، الإعلاميين، باسترجاع الأعمال الفنية التي تناولت حدة أزمة السكن قبل 2011، حيث تراجعت الأزمة مع مبادرات الإسكان وسط الزيادة السكانية الكبيرة، والمليون وحدة سكنية كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، إضافة إلى 300 ألف وحدة سكن بديل للمناطق غير الآمنة».