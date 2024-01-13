مدبولي: مصر من أعلى دول العالم ورقم 1 في الموالح وتصديرها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من نظم الري الحديثة، كيفية تزويد إنتاج الفدان الخاص بنا والأهم عند تزويد الإنتاج، وتقليل مياه الري، ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأسمدة قائلا: «فيبدأ يبقى المنتج عضوي وأنا بقول كل الكلام دا عشان أشجع فلاحينا في كل مكان أنه هذا النموذج بيحقق وفر كبير إنتاجية أعلى بكثير».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن مصر من أعلى دول العالم ورقم 1 في الموالح وتصدير الموالح، مشيرًا إلى أننا نتحدث على أسس علمية في تكويد المنتج لكي أضمن قائلا: «أنه لما يكون لدينا شحنة تصديرية وحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة توقف الاستيراد من مصر بالكامل».

وتابع «مدبولي» أننا في الفترة الحالية تغير كل شيء، بنظام التتبع والتكويد، بنكون على دراية بكل شحنة خارجة من أي مكان.