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رئيس الوزراء: مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل كلفتنا 400 مليار دولار 

كتب:

أسماء زايد
10:55 ص | الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية بدأت كحلم منذ 6 سنوات، وعلى مدار الأسابيع الماضية تواجدنا في 4 مدن جديدة ووصلنا لمليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في كل مصر.

وأضاف «مدبولي»، خلال تسلم 3 أبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة منها البرج الأيقوني: «عدد من شبابنا لا يعي بحدة مشكلة الإسكان، ومبادرة الرئيس سكن لكل المصريين تقدم كل أنواع الإسكان ومنتجاته، والمليون وحدة سكنية كلفتنا اكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى السكن البديل للاماكن غير الآمنة».

وتابع رئيس الوزراء: «بدعم القيادة السكانية نجحنا في حل التحدي بأكثر من نصف تريليون جنيه مصري، ولابد من تحقيق تنمية كاملة للدولة»، مؤكدًا أن الأهم مع تشغيل هذا المشروع سيتم توفير عشرات آلاف من فرص العمل في المناطق التجارية والترفيهية للشباب المصري وسيكون إضافة للاقتصاد المصري.

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