مهندس في العلمين الجديدة: 5 ناطحات بـ«الداون تاون» بينها البرج الأيقوني

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، حلقة اليوم من البرنامج من موقع بناء منطقة الأبراج، أضخم مشروع في العلمين الجديدة.

5 أبراج في الداون تاون

قال «عبدالرحمن»، مهندس جودة في منطقة الأبراج في العلمين الجديدة، إن المشروع يتكون من 5 أبراج، وبدأت الحكاية منذ عامين، عندما كان هذا المكان صحراء، ثم بدأت الشركة الصينية في جس المكان لبناء منطقة «الداون تاون» الجديدة، وتمثل التخطيط في 4 أبراج، إضافة لبرج أيقوني في الخلف.

وأشار إلى أن البرج الأيقوني في العلمين الجديدة، يختلف عن الشكل الخارجي للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه أصغر منه.

طبيعة العمل مع الصينيين

لفت إلى أن طبيعة العمل تختلف عن أي مكان آخر، نظرا لأن العاملين ليسوا من جنسية واحدة أو لغة واحدة، فالبداية شهدت صعوبة في التواصل، وكان يتم ذلك عن طريق المترجمين، حتى نشأ اندماج بين الثقافتين، ويفهم الجانبان بعضهما بسهولة «نطقناهم مصر وهما نطقونا صيني».