مسؤول بالعاصمة الإدارية لقناة الحياة: جار الانتهاء من تشطيبات البرج الأيقوني

قال المهندس أحمد العربي، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا، ويتوسطهم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترا، بحدود 84 دورا، متعدد الاستخدامات منها تجاري وإداري وشقق فندقية، ودور للمشاهدة لجميع المواطنين.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأبراج الشمالية في منطقة الأعمال المركزية للاستخدام التجاري والإداري، بينما الأبراج الجنوبية سكنية، والمنطقة بأكملها بها كل الخدمات.

وأشار إلى أن مساحة المرحلة الأولى تقع على 120 فدان تقريبا، وجرى نهو الهيكل الخرساني بالكامل لكل الأبراج، كما جرى نهو أكثر من 95% لوجهات الأبراج، وحاليا تجرى عملية التشطيبات الداخلية للأبراج وعملية «اللاند سكيب» حولها.

وأفاد بأنه جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني، وجاري التشطيبات الداخلية، وجرى تزيينه احتفالا بالعام الجديد.