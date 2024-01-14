وزير الاتصالات يصل أسيوط لتفقد وافتتاح عدة مشروعات

وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ قليل، إلى محافظة أسيوط لتفقد المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، وكان في استقباله اللواء عصام سعد، محافظة أسيوط، وعدد من قيادات البريد والاتصالات والمحافظة.

القرية التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن زيارة وزير الاتصالات للمحافظة تتضمن تفقد القرية التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وتوقيع بروتوكول بين محافظة أسيوط والجامعة والوزارة وافتتاح مكتب بريد حي المستقبل، وتفقد مدرسة «we» بأسيوط الجديدة التابعة لشركة المصرية للاتصالات.

برتوكولات بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط

وأوضح المحافظ، أن زيارة وزير الاتصالات للمحافظة، تتضمن عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات بالمحافظة، ثم التوجه لتفقد مسرح المنطقة التكنولوجية وتوقيع مذكرات التفاهم بشأن تطوير المؤسسي لديوان عام محافظة أسيوط والجهات التابعة لها ومديريات الخدمات ومذكرة تفاهم للمعهد القومي للاتصالات وجامعة أسيوط، ثم تفقد شركات المشاركة بالمنطقة التكنولوجية، وافتتاح مكتب بريد أسيوط للمعاشات، وزيارة شركة انفورماتيك.